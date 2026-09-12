Banquet de la St Vincent RD 10 Cadillac-sur-Garonne
vendredi 22 janvier 2027 · RD 10 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Banquet de la St Vincent
RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 18:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
La Maison des Vins de Cadillac vous invite à célébrer la Saint-Vincent, patron des vignerons !
En plein cœur de l’hiver, alors que la vigne sommeille, les vignerons se retrouvent pour célébrer leur saint patron et partager un grand moment de convivialité. La Maison des Vins de Cadillac vous propose une grande soirée festive autour d’un banquet, en présence de deux vignerons de notre appellation.
Au programme un repas complet composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, accompagné des vins proposés par les vignerons présents.
La soirée sera rythmée par les traditions viticoles avec les intronisations de nouveaux membres* et le défilé de la Confrérie de Guyenne.
Après le banquet, place à la musique et à la fête avec une animation musicale sous forme de bal de la Saint-Vincent. Venez danser, chanter et prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! .
RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadillac.com
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English : Banquet de la St Vincent
L’événement Banquet de la St Vincent Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud
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