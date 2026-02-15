Banquet de l’ACCA Foyer Municipal Saint-Gein
Banquet de l’ACCA Foyer Municipal Saint-Gein samedi 21 février 2026.
Banquet de l’ACCA
Foyer Municipal Avenue du Bas Armagnac Saint-Gein Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
La chasse a été bonne à Saint Gein ! Les chasseurs vous invitent à vous régaler autour d’un banquet avec leurs prises !
Au menu Garbure Civet de chevreuil Grillades de sanglier & gratin dauphinois Salade Fromage Omelette norvégienne & crêpes Vin, café & armagnac.
La chasse a été bonne à Saint Gein ! Les chasseurs vous invitent à vous régaler autour d’un banquet avec leurs prises !
Au menu Garbure Civet de chevreuil Grillades de sanglier & gratin dauphinois Salade Fromage Omelette norvégienne & crêpes Vin, café & armagnac. .
Foyer Municipal Avenue du Bas Armagnac Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 88 33 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Banquet de l’ACCA
Hunting has been good in Saint Gein! The hunters invite you to enjoy a banquet with their catch!
On the menu: Garbure Venison stew Grilled wild boar & gratin dauphinois Salad Cheese Norwegian omelette & pancakes Wine, coffee & Armagnac.
L’événement Banquet de l’ACCA Saint-Gein a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Landes d’Armagnac