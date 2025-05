BANQUET DE PRINTEMPS – Lagrasse, 31 mai 2025 09:00, Lagrasse.

Aude

BANQUET DE PRINTEMPS 4 Rive Gauche Lagrasse Aude

À l’occasion de son exposition « Monstres et Chimères », le Banquet de printemps s’associe aux 19ème Journées de la RCPPM pour explorer le thème des monstres et des chimères avec des spécialistes et des autrices et auteurs de fictions. Certaines de ces créations médiévales semblent avoir nourri notre imaginaire collectif, lorsque d’autres nous apparaissent aujourd’hui lointaines et mystérieuses.

Au programme de cette première journée

9h30-10h30 Balade sur les monstres et chimères de Lagrasse

11h12h Conférence sur les monstres et chimères du Languedoc au Moyen Age par Laurent Girousse, Lannie Rollins et Laura Ceccantini du RCPPM

12h-12h30 Trash + Medieval + bestiray, une expo recyclage par Pedro Luis Hernando

14h30-15h Présentation d’ouvrage sur les Monstres des hommes par Maud Pérez-Simon et Pierre-Olivier Dittmar

15h30-16h30 Rencontre d’auteur/ices Des monstres dans la littérature jeunesse par Anne Beeson

17h-18h Rencontre d’autrices chimères contemporaines par Pierre-Olivier Dittmar

20h30 Soirée de clôture « Monstres et chimères »

Réservation obligatoire

4 Rive Gauche

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

English :

On the occasion of its « Monsters and Chimeras » exhibition, the Banquet de printemps joins forces with the 19th Journées de la RCPPM to explore the theme of monsters and chimeras with specialists and fiction writers. Some of these medieval creations seem to have fed our collective imagination, while others seem remote and mysterious today.

On the program for this first day:

9:30am-10:30am: Stroll around the monsters and chimeras of Lagrasse

11am-12pm: Conference on monsters and chimeras in Languedoc in the Middle Ages by Laurent Girousse, Lannie Rollins and Laura Ceccantini from RCPPM

12:00-12:30 pm: Trash + Medieval + bestiray, a recycling exhibition by Pedro Luis Hernando

2:30-3pm: Book presentation on Monstres des hommes by Maud Pérez-Simon and Pierre-Olivier Dittmar

3:30 4:30 pm: Meet the authors: Monsters in children’s literature by Anne Beeson

5pm-6pm: Author’s meeting: Contemporary chimeras by Pierre-Olivier Dittmar

8:30pm: Closing party « Monsters and chimeras »

Reservations required

German :

Anlässlich seiner Ausstellung « Monstres et Chimères » schließt sich das Banquet de printemps den 19. RCPPM-Tagen an, um das Thema Monster und Chimären mit Fachleuten und Autorinnen und Autoren aus der Belletristik zu erforschen. Einige dieser mittelalterlichen Kreationen scheinen unsere kollektive Vorstellungskraft genährt zu haben, während andere uns heute weit entfernt und mysteriös erscheinen.

Das Programm des ersten Tages

9:30-10:30 Uhr: Spaziergang zu den Monstern und Chimären von Lagrasse

11h12h: Vortrag über die Monster und Chimären im Languedoc im Mittelalter von Laurent Girousse, Lannie Rollins und Laura Ceccantini vom RCPPM

12h-12h30: Trash + Medieval + bestiray, eine Recycling-Ausstellung von Pedro Luis Hernando

14.30-15.00 Uhr: Buchvorstellung zu den Monstern der Menschen von Maud Pérez-Simon und Pierre-Olivier Dittmar

15.30-16.30 Uhr: Autorentreffen: Monster in der Kinder- und Jugendliteratur von Anne Beeson

17.00-18.00 Uhr: Treffen von Autorinnen und Autoren: Zeitgenössische Chimären von Pierre-Olivier Dittmar

20.30 Uhr: Abschlussabend « Monster und Chimären »

Reservierung erforderlich

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Mostri e chimere », il Banquet de printemps si unisce alle 19esime Journées de la RCPPM per esplorare il tema dei mostri e delle chimere con specialisti e scrittori di narrativa. Alcune di queste creazioni medievali sembrano aver alimentato il nostro immaginario collettivo, mentre altre ci appaiono oggi remote e misteriose.

Il programma della prima giornata prevede

9.30-10.30: passeggiata tra i mostri e le chimere di Lagrasse

11.00-12.00: Conferenza sui mostri e le chimere in Linguadoca nel Medioevo a cura di Laurent Girousse, Lannie Rollins e Laura Ceccantini del RCPPM

12.00-12.30: Trash + Medievale + bestiray, una mostra sul riciclaggio a cura di Pedro Luis Hernando

14.30-15.00: Presentazione del libro Monstres des hommes di Maud Pérez-Simon e Pierre-Olivier Dittmar

15.30-16.30: Intervento dell’autrice: I mostri nella letteratura per l’infanzia di Anne Beeson

17.00-18.00: Incontro con gli autori: Chimere contemporanee di Pierre-Olivier Dittmar

20.30: Serata conclusiva « Mostri e chimere »

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Coincidiendo con su exposición « Monstruos y quimeras », el Banquet de printemps se asocia a las 19ª Jornadas de la RCPPM para explorar el tema de los monstruos y las quimeras con especialistas y escritores de ficción. Algunas de estas creaciones medievales parecen haber alimentado nuestro imaginario colectivo, mientras que otras nos parecen hoy lejanas y misteriosas.

Programa de la primera jornada

9.30-10.30: Paseo por los monstruos y quimeras de Lagrasse

11h-12h: Conferencia sobre monstruos y quimeras en Languedoc en la Edad Media a cargo de Laurent Girousse, Lannie Rollins y Laura Ceccantini del RCPPM

12h-12h30: Trash + Medieval + bestiray, una exposición de reciclaje a cargo de Pedro Luis Hernando

14.30-15.00 h: Presentación de un libro sobre Monstres des hommes por Maud Pérez-Simon y Pierre-Olivier Dittmar

15.30-16.30: Conferencia de la autora: Los monstruos en la literatura infantil por Anne Beeson

17.00-18.00 h: Encuentro de autores: Quimeras contemporáneas por Pierre-Olivier Dittmar

20.30 h: Velada de clausura « Monstruos y quimeras »

Reserva obligatoria

