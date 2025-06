Banquet de Saint-Jean Château l’Evesque Aix-en-Provence 24 juin 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Banquet de Saint-Jean Mardi 24 juin 2025 à partir de 19h30. Château l’Evesque 250 Route De Couteron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un Banquet dans les vignes, à la tombée du jour, entre vignes et lumières d’été, vins du domaine, feu de la Saint-Jean & menu raffiné signé Malik, Le Bon Millésime au domaine Château L’Evesque.

Le Château L’Evesque s’illumine le temps d’une soirée pour célébrer la Saint-Jean. Au cœur des vignes, Malik vous invite à un banquet où les saveurs s’entremêle entre traditions, convivialité et gastronomie.



// Au menu //



Apéritif d’accueil Un verre de vin du domaine vous est offert à votre arrivée et sera accompagné d’un amuse-bouche délicat, la promesses d’une soirée tout en élégance.

Entrée Tartare de thon et mangue aux deux citrons, éclats de coriandre fraîche. Une composition lumineuse, entre douceur fruitée et vivacité acidulée, pour éveiller les sens dès la première bouchée.

Plat Carré d’agneau rôti, jus corsé aux herbes, tian de légumes du soleil, boulgour aux accents d’Orient.

Un voyage au cœur des saveurs du Sud, où la tendreté de la viande rencontre la chaleur des épices et la générosité des récoltes estivales.

Dessert Cheesecake maison nappé de caramel doré. Une douceur soyeuse, enveloppée de tendresse, qui prolonge la magie en bouche et clôture le festin en beauté.



Un moment rare, à partager. Venez vivre une soirée hors du temps, entre terroir, traditions et plaisirs partagés. .

Château l’Evesque 250 Route De Couteron

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 55 24 96 info@chateaulevesque.fr

English :

A Banquet in the vineyards, at dusk, between vines and summer lights, estate wines, Midsummer bonfire & refined menu by Malik, Le Bon Millésime at the Château L?Evesque estate.

German :

Ein Bankett in den Weinbergen, bei Sonnenuntergang, zwischen Weinbergen und Sommerlichtern, mit Weinen des Weinguts, Johannisfeuer und einem raffinierten Menü von Malik, Le Bon Millésime auf dem Weingut Château L’Evesque.

Italiano :

Un banchetto tra i vigneti al tramonto, circondato da viti e luci estive, con i vini della tenuta, un falò di mezza estate e un raffinato menu di Malik, Le Bon Millésime a Château L’Evesque.

Espanol :

Un banquete en los viñedos al atardecer, rodeado de vides y luces de verano, con vinos de la finca, una hoguera de San Juan y un refinado menú de Malik, Le Bon Millésime en Château L’Evesque.

