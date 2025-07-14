Banquet de Salut Public Centre des bords de marne Le Perreux-sur-Marne

Banquet de Salut Public 1 et 2 avril 2026 Centre des bords de marne Val-de-Marne

Jauge limitée / Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00 – 2026-04-01T21:30:00

Fin : 2026-04-02T20:00:00 – 2026-04-02T21:30:00

#10 L’Odyssée, Homère

avec Jade Fortineau et Célia Rosich

Les banquets de Salut public ont pour objet de faire circuler parmi les citoyennes et les citoyens, les grands textes de l’Antiquité qui ont jeté les fondations de notre pensée contemporaine. Jadis enseignés très largement, ces textes constituaient les bases de l’enseignement populaire sous le nom d’« humanités ». Ils sont un pont entre Orient et Occident. Qu’ils soient philosophiques avec Platon, Aristote, historiques avec Hérodote, Thucydide, poétiques avec Catulle, Virgile, les textes proposés ont tous en commun d’apporter un double éclairage : historique et contemporain. Ces banquets ont comme ambition de donner le goût (ou pas) de lire la suite, donner le goût du débat qui suit immédiatement. Dans tous les cas, de renseigner sur un auteur ou un texte dont tout un chacun a entendu parler sans jamais peut-être l’avoir lu et c’est en cela que ces banquets méritent leur qualité de « service public ».

Centre des bords de marne 2, rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nadaudmagalie.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627573798 »}]

Robert de profil / Nicolas Liautard et Magalie Nadaud banquet salut public

DoubleBob