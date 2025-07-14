Banquet de Salut Public ECAM Le Kremlin-Bicêtre

Banquet de Salut Public Mardi 20 janvier 2026, 20h00 ECAM Val-de-Marne

Jauge limitée / Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-20T20:00:00 – 2026-01-20T21:30:00

Fin : 2026-01-20T20:00:00 – 2026-01-20T21:30:00

#6 Les Métamorphoses, Ovide

avec Sarah Brannens et Jade Fortineau

Le poème Les métamorphoses d’Ovide, célébré dès l’Antiquité, est un classique de la littérature latine traduit dans le monde entier. Composé de 12000 vers en 15 livres, il a inspiré de nombreux artistes jusqu’à nos jours. L’ouvrage revisite les mythologies Grecques et Romaines et contribue à propager l’idée d’un renouveau incarné par l’avènement d’Auguste. A l’aune de son éclairage, mesurons la nature de ce qui a changé et la nature de ce qui demeure, dans un moment de convivialité.

Les banquets de Salut public ont pour objet de faire circuler parmi les citoyennes et les citoyens, les grands textes de l’Antiquité qui ont jeté les fondations de notre pensée contemporaine. Jadis enseignés très largement, ces textes constituaient les bases de l’enseignement populaire sous le nom d’« humanités ». Ils sont un pont entre Orient et Occident. Qu’ils soient philosophiques avec Platon, Aristote, historiques avec Hérodote, Thucydide, poétiques avec Catulle, Virgile, les textes proposés ont tous en commun d’apporter un double éclairage : historique et contemporain. Ces banquets ont comme ambition de donner le goût (ou pas) de lire la suite, donner le goût du débat qui suit immédiatement. Dans tous les cas, de renseigner sur un auteur ou un texte dont tout un chacun a entendu parler sans jamais peut-être l’avoir lu et c’est en cela que ces banquets méritent leur qualité de « service public ».

ECAM 2 place Victor Hugo 94270 Le Kremlin Bicetre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nadaudmagalie.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627573798 »}]

Robert de profil / Nicolas Liautard et Magalie Nadaud banquet salut public

DoubleBob