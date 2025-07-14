Banquet de Salut Public Théâtre de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés

Banquet de Salut Public Jeudi 19 mars 2026, 19h00 Théâtre de Saint-Maur Val-de-Marne

Jauge limitée / Sur réservation

Début : 2026-03-19T19:00:00 – 2026-03-19T20:30:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00 – 2026-03-19T20:30:00

#3 L’Enéide, Virgile

avec Emilien Diard-Detoeuf et Célia Rosich

Les banquets de Salut public ont pour objet de faire circuler parmi les citoyennes et les citoyens, les grands textes de l’Antiquité qui ont jeté les fondations de notre pensée contemporaine. Jadis enseignés très largement, ces textes constituaient les bases de l’enseignement populaire sous le nom d’« humanités ». Ils sont un pont entre Orient et Occident. Qu’ils soient philosophiques avec Platon, Aristote, historiques avec Hérodote, Thucydide, poétiques avec Catulle, Virgile, les textes proposés ont tous en commun d’apporter un double éclairage : historique et contemporain. Ces banquets ont comme ambition de donner le goût (ou pas) de lire la suite, donner le goût du débat qui suit immédiatement. Dans tous les cas, de renseigner sur un auteur ou un texte dont tout un chacun a entendu parler sans jamais peut-être l’avoir lu et c’est en cela que ces banquets méritent leur qualité de « service public ».

Théâtre de Saint-Maur 20 rue de la Liberté 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France

Robert de profil / Nicolas Liautard et Magalie Nadaud banquet salut public

DoubleBob