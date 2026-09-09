Informations pratiques

Cubelles

Banquet des 40 and des classards de 1986

Salle des Fêtes Cubelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un banquet est organisé pour les classards de 1986, nés ou ayant fait leur classe ou habitant sur le canton de Saugues, afin de se retrouver ou de faire connaissance.

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Salle des Fêtes Cubelles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 93 14 66

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English :

A banquet is being organized for the 1986 graduates—those born in, having completed their military service in, or living in the canton of Saugues—so they can reconnect or get to know one another.

L’événement Banquet des 40 and des classards de 1986 Cubelles a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier