Banquet des 40 and des classards de 1986 Cubelles
samedi 3 octobre 2026 · Cubelles
Informations pratiques
Cubelles
Banquet des 40 and des classards de 1986
Salle des Fêtes Cubelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Un banquet est organisé pour les classards de 1986, nés ou ayant fait leur classe ou habitant sur le canton de Saugues, afin de se retrouver ou de faire connaissance.
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Salle des Fêtes Cubelles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 93 14 66
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English :
A banquet is being organized for the 1986 graduates—those born in, having completed their military service in, or living in the canton of Saugues—so they can reconnect or get to know one another.
L’événement Banquet des 40 and des classards de 1986 Cubelles a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier