Banquet des aînés de Cusset 2025 Espace Chambon Cusset
Banquet des aînés de Cusset 2025 Espace Chambon Cusset mercredi 10 décembre 2025.
Banquet des aînés de Cusset 2025
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 12:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
La Ville de Cusset organise son traditionnel banquet des aînés le mercredi 10 décembre 2025, à midi à l’Espace Chambon de Cusset.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 73 74
English :
The town of Cusset is organizing its traditional seniors’ banquet on Wednesday, December 10, 2025, at noon at the Espace Chambon de Cusset.
German :
Die Stadt Cusset veranstaltet ihr traditionelles Seniorenbankett am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, um 12 Uhr im Espace Chambon de Cusset.
Italiano :
La città di Cusset organizza il tradizionale banchetto degli anziani mercoledì 10 dicembre 2025, a mezzogiorno, presso l’Espace Chambon di Cusset.
Espanol :
La ciudad de Cusset organiza su tradicional banquete de la tercera edad el miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 12.00 horas, en el Espace Chambon de Cusset.
L’événement Banquet des aînés de Cusset 2025 Cusset a été mis à jour le 2025-08-04 par Vichy Destinations