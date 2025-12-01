Banquet des aînés de Cusset 2025 Espace Chambon Cusset

Banquet des aînés de Cusset 2025

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

La Ville de Cusset organise son traditionnel banquet des aînés le mercredi 10 décembre 2025, à midi à l’Espace Chambon de Cusset.

English :

The town of Cusset is organizing its traditional seniors’ banquet on Wednesday, December 10, 2025, at noon at the Espace Chambon de Cusset.

German :

Die Stadt Cusset veranstaltet ihr traditionelles Seniorenbankett am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, um 12 Uhr im Espace Chambon de Cusset.

Italiano :

La città di Cusset organizza il tradizionale banchetto degli anziani mercoledì 10 dicembre 2025, a mezzogiorno, presso l’Espace Chambon di Cusset.

Espanol :

La ciudad de Cusset organiza su tradicional banquete de la tercera edad el miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 12.00 horas, en el Espace Chambon de Cusset.

