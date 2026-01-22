Banquet des chasseurs Monteton
Banquet des chasseurs Monteton dimanche 15 février 2026.
Banquet des chasseurs
Monteton Lot-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : dimanche 15 février 2026
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Le comité de la Saint Hubert de Monteton invite les amateurs de chasse à participer à un repas en leur honneur.
Réservation obligatoire avant le 10 février.
Menu à la hauteur des plus grandes faims !
Apportez vos couverts
Bourriche sur place
Le menu:
Soupe
Assiette de charcuterie
Cassoulet de sanglier a volonté
Trou montetonais (quelque part entre 2 ou 3 assiettes)
Salade fromage
Croustade aux pommes/glace
Café vin cidre dijo
Vin bouché et pression en plus .
Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 88 44
English : Banquet des chasseurs
