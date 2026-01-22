Banquet des chasseurs

Monteton Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le comité de la Saint Hubert de Monteton invite les amateurs de chasse à participer à un repas en leur honneur.

Réservation obligatoire avant le 10 février.

Menu à la hauteur des plus grandes faims !

Apportez vos couverts

Bourriche sur place

Le menu:

Soupe

Assiette de charcuterie

Cassoulet de sanglier a volonté

Trou montetonais (quelque part entre 2 ou 3 assiettes)

Salade fromage

Croustade aux pommes/glace

Café vin cidre dijo

Vin bouché et pression en plus .

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 88 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet des chasseurs

L’événement Banquet des chasseurs Monteton a été mis à jour le 2026-01-19 par OT du Pays de Duras CDT47