Banquet des chasseurs Salles-Lavalette samedi 2 août 2025.

Salle des fêtes Salles-Lavalette Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Sur réservation jusqu’au 30 juillet

Apéritif du chasseur

Entrée melon frais et jambon de pays

Paella généreuse

Salade, fromages

Dessert

café et vin

Tombola

Salle des fêtes Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 76 64 23

English :

Hunters’ banquet

Welcome drink

Melon

Paëlla

Salad and cheese

Dessert

coffee and wine

German :

Mit Reservierung bis zum 30. Juli

Bankett der Jäger

Aperitif des Jägers

Vorspeise: frische Melone und Schinken aus der Region

Großzügige Paella

Salat, Käse

Dessert

kaffee und Wein

Tombola

Italiano :

Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio

Banchetto dei cacciatori

Aperitivo del cacciatore

Antipasto: melone fresco e prosciutto locale

Paella generosa

Insalata e formaggio

Dessert

caffè e vino

Tombola

Espanol :

Reserva obligatoria antes del 30 de julio

Banquete de cazadores

Aperitivo del cazador

Entrante: melón fresco y jamón de la tierra

Generosa paella

Ensalada y queso

Postre

café y vino

Tómbola

L’événement Banquet des chasseurs Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente