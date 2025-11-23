Banquet des classes 0 et 5

L’auberge le Sillet Longcochon Jura

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 11:45:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Secteur de Nozeroy.

Réservation et règlement (ordre du chèque, auberge le Sillet) ou espèces, avant le 16/11/2025. .

L’auberge le Sillet Longcochon 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 09 95 96

English : Banquet des classes 0 et 5

German : Banquet des classes 0 et 5

Italiano :

Espanol :

L’événement Banquet des classes 0 et 5 Longcochon a été mis à jour le 2025-11-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA