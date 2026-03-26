Banquet des délices Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence

Banquet des délices

Samedi 6 juin 2026 à partir de 12h. Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Conçu avec La Source Garouste Sainte-Victoire et le centre socio-culturel du Château de l’Horloge, cet atelier participatif mené par l’artiste Anaïs Heureaux invite enfants et familles à créer des décorations inspirées de la cuisine italienne.

À partir de tissus de récupération, les participantes et les participants réaliseront bannières, guirlandes et objets décoratifs en explorant la couture, le collage et l’assemblage. Les créations, déclinées autour du noir et de l’or, habilleront l’espace tables, chaises et parfois même des vêtements.



L’atelier se déroulera du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2026. Les créations de cet atelier seront exposées à l’occasion du banquet réunissant les habitants du quartier.



La représentation aura lieu le 6 juin 2026 à midi.

Entre 50 et 100 personnes seront attendues.



Distribution

Conception et direction artistique Anaïs Heureaux, artiste plasticienne, scénographe et costumière.

Intervention artistique Anaïs Heureaux, accompagnement des participantes et des participants dans les pratiques de couture, collage et création textile à partir de matériaux de récupération.



Participants enfants du centre de loisirs, libres de participer à un ou plusieurs ateliers, sans obligation de continuité. Et Les familles du centre socio-culturel.

Partenaires centre social château de l’horloge impliqué dans la co-construction du projet, l’accueil des publics et la mise en place d’activités complémentaires autour de la

restitution.



L’organise coordinateur L’association La Source Garouste Sainte-Victoire.

Public de la restitution Les familles du quartier de jas de bouffan, public du centre social château de l’horloge ; les salariés, les bénévoles et les partenaires de l’association La

Source Garouste Sainte-Victoire.



Programmation d’un banquet en collaboration avec l’artiste de La Source Garouste Sainte-Victoire, Anaïs Heureaux, en partenariat avec le centre social et culturel du

Château de l’horloge avec le soutien de la mairie d’Aix-en-Provence et de la fondation Denibam .

Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Conceived with La Source Garouste? Sainte-Victoire and the Château de l?Horloge socio-cultural center, this participatory workshop led by artist Anaïs Heureaux invites children and families to create decorations inspired by Italian cuisine.

L’événement Banquet des délices Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence