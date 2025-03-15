Banquet des Troubadours Agence Talion Provins

Banquet des Troubadours

Agence Talion 16 rue Saint-Thibault Provins Seine-et-Marne

Début : Mercredi 2025-03-15

fin : 2025-12-31

Ripaillez le temps d’un banquet médiéval !

Agence Talion 16 rue Saint-Thibault Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 70 50 08 58 banquetdestroubadours@gmail.com

English : The Banquet of Troubadours

Feast during a medieval banquet !

A trip in the heart of Middle Age, punctuate by our entertainer.

German :

Rippeln Sie bei einem mittelalterlichen Bankett!

Italiano :

Godetevi un banchetto medievale!

Espanol :

¡Disfruta de un banquete medieval!

