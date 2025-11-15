Banquet des Vaillants aux Forges de Paimpont Plélan-le-Grand

Banquet des Vaillants aux Forges de Paimpont

Le Banquet des Vaillants un événement convivial et gastronomique qui se tiendra le samedi 15 novembre 2025 à partir de 12h, aux Forges de Paimpont, au cœur de la forêt de Brocéliande.

Cet événement met en avant le patrimoine breton, les producteurs locaux et la convivialité des banquets d’antan.

Voici les informations essentielles

Lieu Les Forges de Paimpont 35380 Plélan-le-Grand

Horaires

Accueil à partir de 12h00

Repas à 13h30

Fin de journée vers 20h00

Au programme

Apéritif autour des braseros (si la météo le permet)

Banquet festif animé par une troupe de bardes bretons (chants de table, danses traditionnelles, musiques marines)

Menu 100% local charcuterie bretonne, cochon grillé des Vaillants, fromages, desserts, vins et bières locales

Carnets de chants distribués pour partager l’ambiance !

Ambiance “bonne franquette” couleurs noir et blanc aux teintes de la Bretagne. .

Les Forges de Paimpont Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 85 48

