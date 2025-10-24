Banquet des Vendanges RD 10 Cadillac-sur-Garonne

RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne Gironde

Une soirée festive et gourmande avec dégustations de vins, animations et un menu local signé MAÏTO garbure, cochon de lait & légumes, fromage local, tarte aux fruits de saison.

Deux vignerons passionnés vous feront découvrir et déguster leurs vins.

L’ambiance sera festive avec animations et bonne humeur garanties.

Menu préparé par MAÏTO Sandrine & Frédéric Colomb .

RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20

