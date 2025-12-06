BANQUET D’HIVER ÉCRIRE AUX MILIEUX Lanuéjols

BANQUET D’HIVER ÉCRIRE AUX MILIEUX

Le Viala Lanuéjols Lozère

2025-12-06 16:00:00

Pensé comme une rencontre entre des écritures, un milieu et ses habitant-es le banquet de décembre accueille cette année l’écrivaine Laurence Vilaine. Au programme de cette soirée, une lecture d’extraits de son roman La Géante publié aux éditions Zulma en 2022 entrecoupée de discussions avec le public suivie du traditionnel banquet.

De 16h à 18h atelier d’explorations manuelles (peinture, terre, bois…) pour petits et grands avec l’artiste-artisane Nathalie Massenet.

À 19h rencontre avec Laurence Vilaine (lecture d’extraits, discussions…).

À 20h30 banquet à prix libre et conscient.

­Afin de proposer un repas éthique et de qualité pour un prix raisonnable, les menus sont généralement végétariens. Ils sont préparés avec des ingrédients bio, et le plus possible locaux.

Renseignements et réservations 04 66 45 56 47 .

Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 47 communication@lhivernu.com

English :

Conceived as an encounter between writing, an environment and its inhabitants, this year’s December banquet welcomes writer Laurence Vilaine. The program for the evening includes a reading of excerpts from her novel La Géante, published by Zulma in 2022, interspersed with discussions with the audience, followed by the traditional banquet.

