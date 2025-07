Banquet et Bal Républicains Le Passage

Le Passage Lot-et-Garonne

13 juillet 2025, 19h





La Municipalité vous invite, le dimanche 13 juillet, dès 19h, à célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale ! Organisé aux pieds de la Passerelle Michel Serres, inscrivez-vous au Banquet (13€/personne et 5€/enfant). Venez danser sous les projecteurs et la musique des DJs

La Municipalité vous invite, le dimanche 13 juillet, dès 19h, à célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale !

Organisé aux pieds de la Passerelle Michel Serres, inscrivez-vous au Banquet (13€/personne et 5€/enfant). Au menu :

– Apéritif offert par la Ville,

– Salade de crudités avec mozzarella,

– Confit de canard et frites,

– Croustades de pommes aux pruneaux.

Venez danser sous les projecteurs et la musique des DJs d’Ambiance Project (Gratuit).

23h Assistez au grand feu d’artifice tiré sur la Garonne.

Réservation obligatoire pour le repas avant le 7 Juillet à s.reverte@ville-lepassage.fr .

Place de la République Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 64 78 s.reverte@ville-lepassage.fr

English : Banquet et Bal Républicains

On Sunday July 13, starting at 7pm, the Municipality invites you to celebrate the Fête Nationale in a festive and convivial atmosphere! Organized at the foot of the Passerelle Michel Serres, sign up for the Banquet (13?/person and 5?/child). Come and dance under the spotlights and to the music of our DJs

German : Banquet et Bal Républicains

Die Stadtverwaltung lädt Sie am Sonntag, den 13. Juli, ab 19 Uhr ein, den Nationalfeiertag in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu feiern! Die Veranstaltung findet am Fuße der Passerelle Michel Serres statt. Melden Sie sich für das Banquet an (13?/Person und 5?/Kind). Tanzen Sie unter den Scheinwerfern und zur Musik der DJs

Italiano :

Domenica 13 luglio, a partire dalle 19.00, il Municipio vi invita a celebrare la Festa nazionale in un’atmosfera festosa e conviviale! Iscrivetevi al banchetto (13€/persona e 5€/bambino) che si terrà ai piedi della passerella di Michel Serres. Venite a ballare sotto i riflettori e con la musica dei DJ

Espanol : Banquet et Bal Républicains

El domingo 13 de julio, a partir de las 19.00 h, el Ayuntamiento le invita a celebrar la Fiesta Nacional en un ambiente festivo y cordial Inscríbase en el banquete al pie de la pasarela Michel Serres (13€/persona y 5€/niño). Venga a bailar bajo los focos y al ritmo de la música de los DJ

