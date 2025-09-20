Banquet et goûter des géants Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Banquet des Géants

Installation avec les géants de Tourcoing

par les Z’Arts recycleurs.

samedi et dimanche de 14h à 18h.

Goûter des géants

mastelles et gaufres

par le Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC avec la contribution de France Cake

samedi de 14h à 18h

Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Frédérique Coppin