Banquet et goûter des géants Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing

Banquet et goûter des géants 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+
Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+
Banquet des Géants
Installation avec les géants de Tourcoing
par les Z’Arts recycleurs.
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Goûter des géants
mastelles et gaufres
par le Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC avec la contribution de France Cake
samedi de 14h à 18h
Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
© Frédérique Coppin