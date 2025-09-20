Banquet et goûter des géants Tourcoing
Banquet et goûter des géants Tourcoing samedi 20 septembre 2025.
Banquet et goûter des géants
place victor hassebroucq Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
**Banquet des Géants**
———————-
Installation avec les géants de Tourcoing
par les Z’Arts recycleurs.
samedi et dimanche de 14h à 18h.
**Goûter des géants**
———————
mastelles et gaufres
par le Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC avec la contribution de France Cake
samedi de 14h à 18h
place victor hassebroucq Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
**Giant’s Banquet
———————-
Installation with the giants of Tourcoing
by the Z?Arts recycleurs.
saturday and Sunday, 2pm to 6pm.
**Giant’s snack**
———————
mastelles and waffles
by Groupement d?Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC with the contribution of France Cake
saturday, 2 pm to 6 pm
German :
**Bankett der Giganten**
———————-
Installation mit den Riesen von Tourcoing
von den Z?Arts recycleurs.
samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.
**Goûter der Riesen**
———————
mastellen und Waffeln
von der Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC mit dem Beitrag von France Cake
samstag von 14 bis 18 Uhr
Italiano :
**Il banchetto del gigante
———————-
Installazione con i giganti di Tourcoing
a cura dei riciclatori di Z?Arts.
sabato e domenica, dalle 14.00 alle 18.00.
**Merenda gigante**
———————
mastelle e cialde
a cura del Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC con il contributo di France Cake
sabato dalle 14.00 alle 18.00
Espanol :
**Banquete de gigantes
———————-
Instalación con los gigantes de Tourcoing
por los recicladores de Z?Arts.
sábado y domingo, de 14:00 a 18:00 h.
**Aperitivo gigante**
———————
mastelas y gofres
por el Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC con la contribución de France Cake
sábado de 14:00 a 18:00
L’événement Banquet et goûter des géants Tourcoing a été mis à jour le 2025-09-16 par Hauts-de-France Tourisme