Banquet et goûter des géants Tourcoing

Banquet et goûter des géants Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

Banquet et goûter des géants

place victor hassebroucq Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

**Banquet des Géants**

———————-

Installation avec les géants de Tourcoing

par les Z’Arts recycleurs.

samedi et dimanche de 14h à 18h.

**Goûter des géants**

———————

mastelles et gaufres

par le Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC avec la contribution de France Cake

samedi de 14h à 18h

place victor hassebroucq Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Giant’s Banquet

———————-

Installation with the giants of Tourcoing

by the Z?Arts recycleurs.

saturday and Sunday, 2pm to 6pm.

**Giant’s snack**

———————

mastelles and waffles

by Groupement d?Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC with the contribution of France Cake

saturday, 2 pm to 6 pm

German :

**Bankett der Giganten**

———————-

Installation mit den Riesen von Tourcoing

von den Z?Arts recycleurs.

samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

**Goûter der Riesen**

———————

mastellen und Waffeln

von der Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC mit dem Beitrag von France Cake

samstag von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

**Il banchetto del gigante

———————-

Installazione con i giganti di Tourcoing

a cura dei riciclatori di Z?Arts.

sabato e domenica, dalle 14.00 alle 18.00.

**Merenda gigante**

———————

mastelle e cialde

a cura del Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC con il contributo di France Cake

sabato dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

**Banquete de gigantes

———————-

Instalación con los gigantes de Tourcoing

por los recicladores de Z?Arts.

sábado y domingo, de 14:00 a 18:00 h.

**Aperitivo gigante**

———————

mastelas y gofres

por el Groupement d’Animation Franco Belge du Cuirassier GAFBC con la contribución de France Cake

sábado de 14:00 a 18:00

L’événement Banquet et goûter des géants Tourcoing a été mis à jour le 2025-09-16 par Hauts-de-France Tourisme