Banquet et guinguette Les Vaillants La commanderie de Bourgoult Harquency

Banquet et guinguette Les Vaillants

La commanderie de Bourgoult Grange de Bourgoult Harquency Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 12:00:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Les Vaillants sont de retour le samedi 10 janvier 2026 !

LE LIEU ET LE PROGRAMME

Aux portes de Normandie, sur un site exceptionnel, le domaine est situé à 1h de Rouen et 1h30 de Paris. C’est dans ce magnifique lieu que la journée va se dérouler.

Qui dit banquet dit chansons nous serons accompagnés encore une fois de la troupe de musiciens qui avait déjà enflammé le banquet normand en mars et nous ramènerons de Bretagne quelques airs bretons.

Comme à chaque banquet, on vous prépare des carnets de chants pour que vous puissiez vous aussi donner de la voix !

Nous vous attendons à partir de 12h à la grange de Bourgoult.

LE MENU

Janvier, c’est l’hiver, on sort les braséros et les tournebroches !

– En apéro bouchées apéritives cuisinées devant vous sur braséro. Accompagné de bières, vin blanc ou rosé.

– En entrée une copieuse planche de charcuterie, beurre et pain de campagne.

– En plat cochon grillé des Vaillants avec notre fameuse sauce.

– Fromages hiver oblige, fromages rôtis sur braséro.

– Dessert kouing amann au braséro, pour réchauffer vos coeurs de normands.

– Café bien chaud.

Chaque plat sera accompagné de vin

– Charcuterie une bouteille de vin au choix pour 6

– Cochon grillé 2 bouteilles de vin au choix pour 6

– Fromages une bouteille de vin au choix pour 6.

– Dessert une bouteille de cidre pour 6.

– Café

Les boissons qui accompagneront le banquet

– Bières

– Vin blanc (Château de l’Orangerie Entre Deux Mers 2024)

– Vin rouge (Lavau Grenache Syrah Côte du Rhône 2022)

– Vin rosé (Bad Girl Bordeaux 2022)

– Boissons sans alcool à disposition.

L’ADRESSE

Grange de Bourgoult

La commanderie de Bourgoult

27700 Harquency

INFORMATIONS PRATIQUES

RDV à partir de 12h00.

Début du repas vers 13h

À partir de 16h30, nous mettons en place une piste de danse et on poursuit la journée en chantant et en dansant avec un DJ prévu pour l’occasion. Une guinguette sera mise en place pour continuer la fête.

Fin de la journée vers 22h00.

STYLE VESTIMENTAIRE

Qui dit banquet de bons vivants dit bonne franquette !

Évidemment, on évite les costumes ! Et sinon, venez comme vous êtes !

SÉCURITÉ

On peut s’amuser sans se mettre en danger On n’oublie pas celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas.

On se voit le 10 janvier 2026 !

Page insta des Vaillants => instagram.com/le.banquet.des.vaillants

Page insta de la Table des Vaillants => instagram.com/la.table.des.vaillants .

La commanderie de Bourgoult Grange de Bourgoult Harquency 27700 Eure Normandie info@vaillants.fr

English : Banquet et guinguette Les Vaillants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Banquet et guinguette Les Vaillants Harquency a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération