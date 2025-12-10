Banquet Ferrières-en-Gâtinais
Banquet Ferrières-en-Gâtinais samedi 24 janvier 2026.
Banquet
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Banquet
La Confrérie Saint Vincent vous a préparé une superbe journée ! Un repas dansant avec Guillaume GENTY. Réservation avant le 10 janvier, possibilité de venir pour le thé dansant uniquement. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 03 24 36
English :
L’événement Banquet Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-12-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS