Banquet Gaulois – Égry, 25 mai 2025 12:00, Égry.

Banquet Gaulois 2 Rue de la Mothe Égry Loiret

Début : 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Dimanche 25 mai BANQUET GAULOIS –

Cet événement a été imaginé pour les petits et les grands.

Les ateliers proposés sont gratuits !

Réservation obligatoire pour le repas,

adultes 20€, enfants 10€

À 12h début du grand banquet,

à 14h on vous parlera des abeilles.

Les gaulois.es étaient de fin.es connaisseur.euses des plantes, à 15h vous pourrez composer votre sel aromatisé, à partir de celles-ci et participer à la fabrication de farine.

Vers 16h, il sera temps de confectionner sa coiffe gauloises avec des matières et recettes naturelles (laine, fibre, peinture…) une fois tout le monde paré, le temps sera venu de la balade au champ … 20 .

2 Rue de la Mothe

Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 81 25 80 dicila.association@hotmail.com

English :

Sunday, May 25 BANQUET GAULOIS –

This event is designed for young and old alike.

All workshops are free!

Reservations required for the meal,

adults 20?, children 10?

German :

Sonntag, 25. Mai BANQUET GAULOIS –

Diese Veranstaltung wurde für Groß und Klein erdacht.

Die angebotenen Workshops sind kostenlos!

Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich,

erwachsene 20?, Kinder 10?

Italiano :

Domenica 25 maggio BANQUET GAULOIS –

Questo evento è stato pensato per grandi e piccini.

I laboratori sono gratuiti!

Per il pranzo è indispensabile la prenotazione,

adulti 20 €, bambini 10 €

Espanol :

Domingo 25 de mayo BANQUETE GAULOIS –

Este acto está pensado para grandes y pequeños.

Los talleres son gratuitos

Imprescindible reservar para la comida,

adultos 20?, niños 10?

