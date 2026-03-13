Banquet gaulois

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

C’est un grand jour pour les Gaulois deux membres de la tribu s’unissent ! Après la cérémonie de mariage à 17h, un grand banquet permettra de célébrer les jeunes mariés autour d’un repas d’inspiration gauloise. Animations et interventions des Mediomatrici viendront rythmer la soirée.

C’est un grand jour pour les Gaulois deux membres de la tribu ont choisi de s’unir ! À la suite de la cérémonie de mariage (à 17h), un grand banquet permettra de festoyer et de partager la joie des jeunes mariés.

Au menu de ce banquet, un repas d’inspiration Gauloise cochon braisé, accompagné de lentilles à la moutarde. En dessert, tarte aux fruits (poires/pommes). Boissons incluses.

Au cours du banquet, plusieurs interventions sont prévues par les Mediomatrici

– L’intervention de la mariée

– La présentation de l’alimentation gauloise

– La présentation de l’armement des guerriers. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

It’s a big day for the Gauls: two members of the tribe are getting married! After the wedding ceremony at 5pm, a grand banquet will celebrate the newlyweds with a Gallic-inspired meal. The evening will be punctuated by entertainment and contributions from the Mediomatrici.

L’événement Banquet gaulois Lièpvre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Val d’Argent