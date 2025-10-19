Banquet Gourmand au 7 de table Vignobles en Scène Mésanger

Banquet Gourmand au 7 de table Vignobles en Scène Mésanger dimanche 19 octobre 2025.

Banquet Gourmand au 7 de table Vignobles en Scène

580 Rue de l’Industrie Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez vivre un moment gourmand et convivial au 7 de Table, dans le cadre de Vignobles en Scène, autour des vins des Maisons Chéreau Carré et Château de Bellevue.

Au programme

12h00 Dégustation de vins, amuse-bouches et promotions spéciales… le tout en musique !

13h00 Déjeuner vigneron en accords mets et vins

Buffet d’entrées, brasero entre terre & mer, fromages locaux et dessert gourmand… accompagnés de chansons pour un vrai moment festif.

Tarif 40 € par personne

Lieu 7 de Table

Un banquet où gastronomie, vin et convivialité se rencontrent pour célébrer les saveurs et les vignerons du territoire. .

580 Rue de l’Industrie Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 04 14 contact@le7detable.fr

English :

Come and enjoy a convivial gourmet experience at 7 de Table, as part of Vignobles en Scène, with wines from Chéreau Carré and Château de Bellevue.

German :

Erleben Sie im 7 de Table im Rahmen von Vignobles en Scène einen geselligen Gourmetmoment rund um die Weine der Häuser Chéreau Carré und Château de Bellevue.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza gastronomica conviviale al 7 de Table, nell’ambito di Vignobles en Scène, con i vini di Chéreau Carré e Château de Bellevue.

Espanol :

Disfrute de una agradable experiencia gastronómica en 7 de Table, en el marco de Vignobles en Scène, con vinos de Chéreau Carré y Château de Bellevue.

L’événement Banquet Gourmand au 7 de table Vignobles en Scène Mésanger a été mis à jour le 2025-09-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis