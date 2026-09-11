Informations pratiques

Zellenberg

Banquet insolite « Comme une drosophile au Grand Cru Froehn… » au Domaine Jean BECKER

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Banquet insolite dans les vignes du Grand Cru Froehn par beau temps, sinon au caveau du domaine. Immersion, telle une mouche à vin avec 3 plats alsaciens en découverte, accompagnés des vins bio du domaine, français et alsacien (flute de crémant & les 4 cépages)

Vivez une expérience authentique et conviviale au cœur des vignes du Domaine Jean Becker ! Par beau temps, installez-vous directement dans les vignes du Grand Cru Froehn pour un banquet hors du commun. En cas de météo moins clémente, l’expérience se poursuit dans le chaleureux caveau du domaine.

Le temps d’un repas, laissez-vous porter par une véritable immersion dans l’univers du vin, telle une « mouche à vin » curieuse et gourmande. Découvrez 3 plats alsaciens, pensés pour vous faire voyager à travers les saveurs du terroir, et laissez-vous surprendre par les accords avec les vins biologiques du Domaine Jean Becker.

Au programme côté vins : une flûte de Crémant, suivie d’une découverte des 4 cépages du domaine, pour explorer toute la richesse et la diversité des vins alsaciens.

S’annoncer au plus tard J-3 avec paiement sur la Boutique du site www.vinsbecker.com

Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes. .

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

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English :

A unique banquet in the vineyards of the Froehn Grand Cru when the weather permits; otherwise, in the estate’s wine cellar. An immersive experience, like a fly on the wine, featuring three Alsatian dishes to discover, paired with the estate’s organic French and Alsatian wines (a flute of Crémant and the four grape varieties)

L’événement Banquet insolite « Comme une drosophile au Grand Cru Froehn… » au Domaine Jean BECKER Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr