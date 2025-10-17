Banquet Insolite du Beaujolais quand l’art et le terroir s’invitent au Château de Pougelon Château de Pougelon Saint-Étienne-des-Oullières

Château de Pougelon 25 route de Pougelon Saint-Étienne-des-Oullières Rhône

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

Le Château de Pougelon se dévoile pour la première fois lors d’une soirée inédite dans le Beaujolais balade crépusculaire, accords mets & vins avec artistes et comédiens, banquet proposé par la cheffe Marie Dias et autres surprises vous attendent…

Château de Pougelon 25 route de Pougelon Saint-Étienne-des-Oullières 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 07 27 40 contact@beaujolais-tourisme.com

English :

Château de Pougelon unveils its secrets for the first time during a unique evening in the Beaujolais region: a twilight stroll, food and wine pairings with artists and comedians, a banquet proposed by chef Marie Dias and other surprises await you…

German :

Das Château de Pougelon enthüllt sich zum ersten Mal an einem Abend, der im Beaujolais noch nie zuvor stattgefunden hat: Ein Spaziergang in der Dämmerung, Essen & Wein mit Künstlern und Schauspielern, ein von der Küchenchefin Marie Dias vorgeschlagenes Bankett und weitere Überraschungen erwarten Sie…

Italiano :

Lo Château de Pougelon svela per la prima volta i suoi segreti durante una serata unica nella regione del Beaujolais: una passeggiata crepuscolare, abbinamenti enogastronomici con artisti e comici, un banchetto proposto dalla chef Marie Dias e altre sorprese vi aspettano…

Espanol :

El Château de Pougelon desvela por primera vez sus secretos durante una velada única en la región del Beaujolais: un paseo crepuscular, maridajes con artistas y cómicos, un banquete propuesto por la chef Marie Dias y otras sorpresas le esperan…

