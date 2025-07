Banquet insolite Lieu-dit ferme de Libdeau Toul

L’an de grâce 1225, le jour du seigneur 13e de juillet

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent dans la maison des povres chevaliers dou Temple sises à Libdo à une lieue de l’antique cité de Tullum, sur la route qui mène à Deulewart, a préparé un banquet pour les gens de passage. Frère Renaut, le commandeur, lui a donné des ordres que les invités soient bien servis par les frères et les soeurs pour qu’ils emportent chez eux et alentours le nom de Libdo comme un souvenir délicat des papilles et un enchantement des yeux !

Gentes dames et damoiseaux, remontez 800 ans d’histoire et venez découvrir la chapelle Notre-Dame et Saint-Jean de Libdo.

Vous serez accueillis par des frères et des soeurs du Temple dans leurs habits d’époque.

Vous visiterez ce monument qui a défilé les siècles, vous découvrirez son histoire et le projet de sa réhabilitation.

Surtout, vous serez invités à partager un banquet composé de plats médiévaux dans une inspiration adaptée aux palais d’aujourd’hui, autour de jolies tables dressées avec goût.

Vous y apprendrez moult choses sur les objets, les noms des métiers de bouche, le jardin …

Lieu-dit ferme de Libdeau D611 Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 77 87 28

English :

In the year of our Lord 1225, on the 13th of July

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent dans la maison des povres chevaliers dou Temple sises à Libdo à une lieue de l’ancienne cité de Tullum, sur la route qui mène à Deulewart, a préparé un banquet pour les gens de passage. Brother Renaut, the commander, has given him his orders: that the guests be well served by the brothers and sisters, so that they take the name of Libdo home and around them as a delicate souvenir for the taste buds and an enchantment for the eyes!

Ladies and gentlemen, take a trip back 800 years and discover the chapel of Notre-Dame and Saint-Jean de Libdo.

You’ll be greeted by brothers and sisters of the Temple in their period costumes.

You’ll visit this monument that has spanned the centuries, learn about its history and the project to restore it.

Above all, you’ll be invited to share a banquet of medieval dishes, inspired by today’s palates, around tastefully laid tables.

You’ll learn all about the objects, the names of the culinary trades, the garden…

Registration required by telephone

German :

Im Jahr des Herrn 1225, am Tag des Herrn, dem 13. Juli

Frater Carolus, Bruder Servens, cuecq dou couvent im Haus der armen Tempelritter in Libdo, eine Meile von der antiken Stadt Tullum entfernt, an der Straße, die nach Deulewart führt, hat ein Bankett für die Durchreisenden vorbereitet. Bruder Renaut, der Komtur, hat ihm Anweisungen gegeben: Die Gäste sollen von den Brüdern und Schwestern gut bedient werden, damit sie den Namen Libdo als delikate Erinnerung für die Geschmacksnerven und als Verzauberung für die Augen mit nach Hause und in die Umgebung nehmen!

Liebe Damen und Herren, gehen Sie 800 Jahre zurück in die Geschichte und entdecken Sie die Kapelle Notre-Dame und Saint-Jean in Libdo.

Sie werden von Templerbrüdern und -schwestern in ihren historischen Gewändern empfangen.

Sie werden dieses Monument, das die Jahrhunderte überdauert hat, besichtigen, seine Geschichte und das Projekt seiner Sanierung kennenlernen.

Vor allem aber werden Sie eingeladen, an einem Bankett teilzunehmen, das aus mittelalterlichen Gerichten in einer für den heutigen Gaumen geeigneten Inspiration besteht, und zwar an hübsch und geschmackvoll gedeckten Tischen.

Sie werden viel über die Gegenstände, die Namen der Gastronomieberufe, den Garten … erfahren.

Anmeldung per Telefon erforderlich

Italiano :

Anno del Signore 1225, giorno del Signore, 13 luglio

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent nella casa dei povres chevaliers dou Temple a Libdo, a una lega dall’antica città di Tullum, sulla strada che porta a Deulewart, ha preparato un banchetto per le persone di passaggio. Fratello Renaut, il comandante, gli ha dato ordini: che gli ospiti siano ben serviti dai fratelli e dalle sorelle in modo che portino a casa e in giro il nome di Libdo come un delicato ricordo per le papille gustative e un incanto per gli occhi!

Signore e signori, fate un viaggio indietro di 800 anni e scoprite la cappella di Notre-Dame e Saint-Jean de Libdo.

Sarete accolti dai fratelli e dalle sorelle del Tempio in costume d’epoca.

Visiterete questo monumento che ha resistito al tempo, conoscerete la sua storia e il progetto di restauro.

Soprattutto, sarete invitati a condividere un banchetto di piatti medievali ispirati ai palati di oggi, attorno a tavole imbandite con gusto.

Imparerete tutto sugli oggetti, sui nomi delle professioni culinarie, sul giardino…

Iscrizione obbligatoria per telefono

Espanol :

El año de nuestro Señor 1225, el Día del Señor, 13 de Julio

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent en la casa de los povres chevaliers dou Temple en Libdo, a una legua de la antigua ciudad de Tullum, en el camino que lleva a Deulewart, preparó un banquete para la gente de paso. El hermano Renaut, el comandante, le ha dado órdenes: ¡que los invitados sean bien servidos por los hermanos y hermanas para que se lleven el nombre de Libdo a casa y alrededor como un delicado recuerdo para las papilas gustativas y un encanto para los ojos!

Señoras y señores, hagan un viaje de 800 años atrás y descubran la capilla de Notre-Dame y Saint-Jean de Libdo.

Le recibirán los hermanos y hermanas del Templo con sus trajes de época.

Visitará este monumento que ha resistido el paso del tiempo, conocerá su historia y el proyecto de restauración.

Sobre todo, le invitarán a compartir un banquete de platos medievales inspirados en los paladares actuales, alrededor de mesas dispuestas con gusto.

Aprenderá todo sobre los objetos, los nombres de los oficios culinarios, el jardín…

Inscripción previa por teléfono

