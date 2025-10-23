Banquet Kig Ha Farz Café Enez Douarnenez
Banquet Kig Ha Farz Café Enez Douarnenez jeudi 23 octobre 2025.
Banquet Kig Ha Farz
Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 19:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Kig ha farz (version végétale possible) sur réservation .
Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 60 29 68 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Banquet Kig Ha Farz Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ