Banquet médiéval de la Saint-Valentin Noyant-de-Touraine

Banquet médiéval de la Saint-Valentin

Route de Brou Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Vivez une soirée hors du temps au Domaine de Brou…

Le 14 février, laissez-vous transporter dans l’univers raffiné de l’amour courtois, le temps d’un banquet d’exception.

Banquet inspiré du Moyen Âge, animations et musique médiévales, immersion dans l’univers de l’amour courtois.

Prolongez l’expérience par une nuit au château et laissez la magie opérer jusqu’au matin…

Places limitées réservez dès maintenant contact@domainedebrou.com ou par téléphone. 115 .

Route de Brou Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 80 contact@domainedebrou.com

English :

Experience a timeless evening at Domaine de Brou?

On February 14, let yourself be transported into the refined world of courtly love for an exceptional banquet.

A banquet inspired by the Middle Ages, with medieval music and entertainment, immersing you in the world of courtly love.

