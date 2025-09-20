Banquet médiéval fantaisie Plénée-Jugon
Banquet médiéval fantaisie Plénée-Jugon samedi 20 septembre 2025.
Banquet médiéval fantaisie
Fangorn Taverne Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez vivre un repas hors du temps avec des animations tout au long du repas. Au menu arboulastre aux herbes, volaille au miel et dariole a la crème. Boissons non comprises. .
Fangorn Taverne Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Banquet médiéval fantaisie Plénée-Jugon a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André