Banquet médiéval fantaisie Plénée-Jugon

Banquet médiéval fantaisie

Fangorn Taverne Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez vivre un repas hors du temps avec des animations tout au long du repas. Au menu arboulastre aux herbes, volaille au miel et dariole a la crème. Boissons non comprises. .

Fangorn Taverne Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68

