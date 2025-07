Banquet Médiéval rue Painlevé Istres

Banquet Médiéval rue Painlevé Istres samedi 5 juillet 2025.

Banquet Médiéval

Samedi 5 juillet 2025 de 19h30 à 23h. rue Painlevé Place René Prola Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Grand Banquet médiéval sur la place de l’église René-Prola organisé par l’association des Habitants du Vieil Istres.

Repas , animations, spectacle et ambiance assurée par une troupe médiévale (musiciens et danseuses) L’Inventorium de Calliope .

rue Painlevé Place René Prola Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 25 92 41 nj.courrier@gmail.com

English :

Medieval banquet in the museum courtyard, organized by the Association des Habitants du Vieil Istres.

German :

Großes mittelalterliches Bankett auf dem Platz vor der Kirche René-Prola, das von der Association des Habitants du Vieil Istres organisiert wird.

Italiano :

Banchetto medievale nella piazza della chiesa di René-Prola, organizzato dall’Association des Habitants du Vieil Istres.

Espanol :

Banquete medieval en el patio del museo, organizado por la Association des Habitants du Vieil Istres.

L’événement Banquet Médiéval Istres a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme d’Istres