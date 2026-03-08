Banquet médiéval Treignac Projet Treignac
Banquet médiéval Treignac Projet Treignac vendredi 24 avril 2026.
Banquet médiéval
Treignac Projet 2 Rue Ignace Dumergue Treignac Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez partager le prochain repas à thème Banquet médiéval organisé par le Lycée Hôtelier de Treignac dans le cadre du Chef d’œuvre 2027, en partenariat avec Treignac Projet.
Exceptionnellement, ce repas aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à partir de 12h00, sur le site de Treignac Projet.
Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 05 55 73 48 00. .
Treignac Projet 2 Rue Ignace Dumergue Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 48 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Banquet médiéval Treignac a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze