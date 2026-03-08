Banquet médiéval Treignac Projet Treignac

Banquet médiéval

Treignac Projet 2 Rue Ignace Dumergue Treignac Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez partager le prochain repas à thème Banquet médiéval organisé par le Lycée Hôtelier de Treignac dans le cadre du Chef d’œuvre 2027, en partenariat avec Treignac Projet.

Exceptionnellement, ce repas aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à partir de 12h00, sur le site de Treignac Projet.

Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 05 55 73 48 00. .

Treignac Projet 2 Rue Ignace Dumergue Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 48 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Banquet médiéval Treignac a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze