Banquet MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Banquet MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 5 décembre 2025.
Banquet MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription à accueilmjcpace@gmail.com
Auberge espagnole et repas partagé
Fini Thanksgiving pas encore Noël mais un Banquet convivial à la maison !
Sortez vos habits du dimanche, amenez vos sablés de Noël, votre plus belle tarte à la citrouille, la MJC met les petits plats dans les grands, dresse une table de fête et vous offre le vin chaud !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-05T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T22:00:00.000+01:00
1
accueilmjcpace@gmail.com
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine