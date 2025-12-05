Banquet MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Banquet MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à accueilmjcpace@gmail.com

Auberge espagnole et repas partagé

Fini Thanksgiving pas encore Noël mais un Banquet convivial à la maison !

Sortez vos habits du dimanche, amenez vos sablés de Noël, votre plus belle tarte à la citrouille, la MJC met les petits plats dans les grands, dresse une table de fête et vous offre le vin chaud !

Début : 2025-12-05T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T22:00:00.000+01:00

accueilmjcpace@gmail.com

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine