Banquet musical Hauteville-sur-Mer
33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Banquet musical au Camping du Sud à Hauteville-sur-Mer. De 14h30 à 18h, un après-midi festif et familial avec Funkybreakz Funky hip-hop, Monsieur PasseMoiLeMot Arts de rue et Et si on jouait en société.
Gratuit, buvette et goûter sur place. .
