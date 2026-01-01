Banquet musical Café associatif le Chauffe-savates Mâlain

Banquet musical

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d'Or

Début : 2026-01-23 05:00:00

fin : 2026-01-23 23:59:00

2026-01-23

Expérience.

Banquet musical participatif.

Marika Dauvergne et Florence Borg vous invitent à revêtir vos tenues de fêtes, surtout celles que vous n’avez jamais osées porter, pour vivre un moment artistique participatif improvisé sous forme de jeu. .

chauffe-savates@listes.risomes.org

English : Banquet musical

