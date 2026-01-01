Banquet musical Café associatif le Chauffe-savates Mâlain
Banquet musical Café associatif le Chauffe-savates Mâlain vendredi 23 janvier 2026.
Banquet musical
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 05:00:00
fin : 2026-01-23 23:59:00
Date(s) :
2026-01-23
Expérience.
Banquet musical participatif.
Marika Dauvergne et Florence Borg vous invitent à revêtir vos tenues de fêtes, surtout celles que vous n’avez jamais osées porter, pour vivre un moment artistique participatif improvisé sous forme de jeu. .
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
English : Banquet musical
