Banquet Nouvel An Chinois Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

19h30 Repas chinois suivi d’une projection sur la paysannerie chinoise à rebours de l’agro-chimie.

21h Projection d’une série documentaire sur la paysannerie chinoise d’aujourd’hui.

Les jeunes réalisatrices, Joséphine LIU, Yuyuan MA et Treetree WANG ont sillonné l’immense territoire chinois à la rencontre de nouvelles pratiques d’agriculteurs-trices souvent en rupture avec l’agriculture soutenue par l’agro-chimie. Ces 5 films de 20 minutes nous éclairent sur de nouvelles tendances et pratiques des agriculteurs chinois, ce sont des documentaires rares et extrêmement intéressants, offrant une vision tout à fait originale sur une population et un pays que nous connaissons au final peu et/ou très mal. Ce sera l’occasion de fêter le nouvel an chinois à la Brouette !

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

English : Banquet Nouvel An Chinois

