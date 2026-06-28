Banquet Populaire Base nautique du canal Saint Martin Rennes Vendredi 10 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

Le Banquet Populaire est l’envie de vivre ensemble un repas partagé pensé et crée avec les habitants et habitantes de votre quartier.

Venez participer à ce banquet populaire pour vivre en moment ensemble autour d’un plat que vous partagerez ensemble. Il s’agit d’un temps festif ouvert à tout le monde où chacun est convivé à apporter un plat un petit quelque chose s’il le peut, sinon simplement venir pour festoyer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T22:30:00.000+02:00

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mirelaridaine@gmail.com

Base nautique du canal Saint Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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