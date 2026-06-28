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Banquet Populaire Base nautique du canal Saint Martin Rennes

Banquet Populaire Base nautique du canal Saint Martin Rennes

Banquet Populaire Base nautique du canal Saint Martin Rennes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Base nautique du canal Saint Martin
Adresse
48 Canal Saint-Martin, Rennes,
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026

Banquet Populaire Base nautique du canal Saint Martin Rennes Vendredi 10 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

Le Banquet Populaire est l’envie de vivre ensemble un repas partagé pensé et crée avec les habitants et habitantes de votre quartier.

Venez participer à ce banquet populaire pour vivre en moment ensemble autour d’un plat que vous partagerez ensemble. Il s’agit d’un temps festif ouvert à tout le monde où chacun est convivé à apporter un plat un petit quelque chose s’il le peut, sinon simplement venir pour festoyer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T22:30:00.000+02:00

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 mirelaridaine@gmail.com

Base nautique du canal Saint Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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