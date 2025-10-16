Banquet populaire | Vers une alimentation choisie La Traverse Bergerac

Banquet populaire | Vers une alimentation choisie La Traverse Bergerac jeudi 16 octobre 2025.

Banquet populaire | Vers une alimentation choisie

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Projection du documentaire La part des autres

– écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage

Ce documentaire pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des

consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. Il a été lauréat du festival Alimenterre 2022.

Il est un outil pour animer le débat qui en suivra. .

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 01 54

English : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie

German : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie

Italiano :

Espanol : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie

L’événement Banquet populaire | Vers une alimentation choisie Bergerac a été mis à jour le 2025-10-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides