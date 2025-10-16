Banquet populaire | Vers une alimentation choisie La Traverse Bergerac
Banquet populaire | Vers une alimentation choisie La Traverse Bergerac jeudi 16 octobre 2025.
Banquet populaire | Vers une alimentation choisie
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Projection du documentaire La part des autres
– écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage
Ce documentaire pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des
consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. Il a été lauréat du festival Alimenterre 2022.
Il est un outil pour animer le débat qui en suivra. .
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 01 54
English : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie
German : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie
Italiano :
Espanol : Banquet populaire | Vers une alimentation choisie
L’événement Banquet populaire | Vers une alimentation choisie Bergerac a été mis à jour le 2025-10-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides