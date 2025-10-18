Banquet populaire | Vers une alimentation choisie La Traverse Bergerac

Banquet populaire | Vers une alimentation choisie

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

9h > 11h

Préparation du banquet populaire participatif pour le midianimé avec la Brigade d’Ali, des bénévoles des Râteleurs, de l’Accueil de jour bergeracois, de La Traverse et vous apportez vos économes, on prépare ensemble !

11h

Conférence Créer de la solidarité alimentaire sur un territoire par Franck David (SCOP Saluterre)

En continu 9h30 > 12h

Ateliers de cuisine participatifs Houmous de pois cassés avec les Râteleurs + dégustation !

12h

Banquet populaire (réservation au 07 49 28 01 54, participation libre à partir de 1€)

Après le banquet

• Saynètes théâtrales

• Prises de parole d’associations

• Projections sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation

• Débat

Toute la journée

• Jeu du panier garni (résultats à 16h)

• Stands associatifs (droit, aide, alimentation)

• Groupe marché de La Traverse

• Podcasts réalisés auprès des publics .

