Banquet Prestige Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune

Banquet Prestige

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans l’atmosphère chaleureuse et authentique de notre cave, nos vignerons vous invitent à prendre place autour de leurs tables pour partager un banquet d’exception. Au menu un accord mets & vins soigneusement orchestré autour de cuvées prestigieuses, qui vous emmèneront dans un véritable voyage sensoriel, des Crémants de Bourgogne aux Bourgogne Hautes-Côtes, en passant par nos Villages et Premiers Crus, jusqu’au sommet avec un Grand Cru. .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 lecaveau@nuiton-beaunoy.fr

