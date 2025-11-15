Banquet Prestige Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune
Banquet Prestige Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune samedi 15 novembre 2025.
Banquet Prestige
Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Dans l’atmosphère chaleureuse et authentique de notre cave, nos vignerons vous invitent à prendre place autour de leurs tables pour partager un banquet d’exception. Au menu un accord mets & vins soigneusement orchestré autour de cuvées prestigieuses, qui vous emmèneront dans un véritable voyage sensoriel, des Crémants de Bourgogne aux Bourgogne Hautes-Côtes, en passant par nos Villages et Premiers Crus, jusqu’au sommet avec un Grand Cru. .
Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 lecaveau@nuiton-beaunoy.fr
