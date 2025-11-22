Banquet républicain Maison mâconnaise des vins Mâcon

Banquet républicain

Maison mâconnaise des vins 484 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 12:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

La situation de l’enfance au programme du Banquet républicain de Lamartine Aujourd’hui.

Après le succès remporté cet été par la lecture Lamartine poète et visionnaire, l’association Lamartine Aujourd’hui organise son second banquet républicain.

De nouveau, autour d’un menu du terroir au sein de la Maison mâconnaise des vins, le banquet permettra, dans une ambiance républicaine, d’écouter des extraits de discours et textes de Lamartine, souvent surprenants, comme d’écouter des chants et musiques liés aux thèmes évoqués, et bien entendu d’alimenter des échanges riches et conviviaux.

Mais cette année ces lectures seront assurées par des lycéennes et des lycéens, illustrant l’engagement de l’association de s’adresser et de s’appuyer sur le public jeune.

Le point d’orgue du banquet, sous l’intitulé “Des enfants trouvés aux enfants placés, regards partagés avec Lamartine”, prendra appui sur un extrait de l’un des discours de Lamartine dans lequel, il y a près de deux siècles, il défendait les enfants trouvés, la fermeture des tours (dont un visible rue Carnot) ayant entraîné une dégradation dramatique de la situation des enfants abandonnés.

Partant de l’approche sensible et sociale de Lamartine, un échange permettra ainsi d’éclairer la situation actuelle de l’enfance prise en charge par l’Aide sociale à l’Enfance, compétence du Conseil Départemental, puisqu’en 2025 , dans notre département comme en France, la situation de bien des enfants reste très douloureuse.

Cet échange permettra, sous forme de table ronde, avec des représentants associatifs engagés sur l’enfance de faire le point sur le rôle des acteurs, pour dresser un état des lieux et informer sur les orientations et actions des institutions concernées.

Lamartine Aujourd’hui entend présenter à de très larges publics, notamment de jeunes, une image plus complète des valeurs, pensées, écrits et actions d’Alphonse de Lamartine, pacifiste, homme de négociation, ennemi de l’esprit de parti, ouvert aux cultures et spiritualités du monde… … et végétarien…

Lamartine reste largement méconnu dans sa terre natale. Pionnier du romantisme en France, Lamartine fut l’homme de nombreuses causes toujours actuelles lutte contre l’esclavage, contre la peine de mort, défenseur de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, de l’éducation gratuite pour tous. Il fut homme politique maire de Milly, conseiller municipal de Mâcon, Conseiller général, Président du Conseil général de Saône et Loire, pendant 20 ans Député. Moteur de l’éphémère Deuxième République qu’il proclama le 24 février 1848 à Paris, il fut de fait chef du Gouvernement provisoire dont il fut Ministre des affaires étrangères. .

Maison mâconnaise des vins 484 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aujourdhuilamartine@orange.fr

