Banquet Romain Prégilbert

Banquet Romain Prégilbert vendredi 24 avril 2026.

Banquet Romain

Salle des fêtes Prégilbert Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Un soir à Rome… sans quitter Prégilbert !
Les élèves latinistes du collège André Leroi-Gourhan vous invitent à un banquet romain convivial.   .

Salle des fêtes Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Banquet Romain

L’événement Banquet Romain Prégilbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois