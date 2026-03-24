Banquet Romain Prégilbert
Banquet Romain Prégilbert vendredi 24 avril 2026.
Banquet Romain
Salle des fêtes Prégilbert Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un soir à Rome… sans quitter Prégilbert !
Les élèves latinistes du collège André Leroi-Gourhan vous invitent à un banquet romain convivial. .
Salle des fêtes Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Banquet Romain
L’événement Banquet Romain Prégilbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois