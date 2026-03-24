Banquet Romain

Salle des fêtes Prégilbert Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un soir à Rome… sans quitter Prégilbert !

Les élèves latinistes du collège André Leroi-Gourhan vous invitent à un banquet romain convivial. .

Salle des fêtes Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Banquet Romain

L’événement Banquet Romain Prégilbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois