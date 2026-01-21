BANQUET SANS FRONTIERES Lanuéjols

BANQUET SANS FRONTIERES

Notre banquet est l’occasion de tisser des liens avec les habitant.e.s de Lozère qui arrivent de loin, souvent par des chemins plein d’embûches. Avec les associations impliquées ici dans l’accueil de migrant.e.s, nous voulons en faire un moment qui mêle la fête, la convivialité, mais aussi la prise de conscience d’une réalité difficile.

AU PROGRAMME

Dès 15h préparation du repas du soir, avec nos chef.fe.s cuisinier.e.s venu.e.s des quatre coins du monde. Toutes les mains sont bienvenu.e.s pour nous aider à réaliser un menu aux mille saveurs.

De 16h à 18h atelier d’explorations plastiques avec Nathalie Massenet, artiste-artisane. PAF 5 euros.

à partir de 17h partage de chants et préparation d’une playlist musicale du tour du monde.

19h rencontre avec l’écrivaine et philosophe Marie-José Mondzain. Lecture d’extraits et discussions à partir de son livre Accueillir Venu(e)s d’un ventre ou d’un pays publié en 2023.

20h30 Banquet mille saveurs. Prix libre

Sur réservation

Les bénéfices du banquet seront reversés aux associations d’aide aux personnes migrantes. .

Fabrique du Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie

English :

PROGRAM

From 3pm: preparation of the evening meal. All hands welcome!

4pm to 6pm: Plastic exploration workshop with artist Nathalie Massenet. Admission 5 euros.

5pm: song-sharing and preparation of a musical playlist from the world tour.

7pm: meeting with writer and philosopher Marie-José Mondzain. Reading of excerpts and discussion

On reservation

