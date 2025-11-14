Banquet Sauvage de Noël Les Anciennes Cartoucheries (Rennes, métro ligne B arrêt La Courrouze) Rennes Jeudi 11 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Par Chemins t'invite à fêter Noël autour d'un banquet sauvage ! Rejoins nous pour un apéritif dinatoire gourmand composé de bouchées salées et sucrées à base de plantes sauvages comestibles

Cette année, Par Chemins t’invite à fêter Noël autrement, autour d’un banquet… sauvage !

Par Chemins, c’est l’école des plantes sauvages à Rennes et en Bretagne. Pour l’occasion, on passe derrière les fourneaux et on vous prépare des bouchées sauvages et magiques pour mettre un peu de féérie végétale dans votre Noël

Rejoins-nous pour un apéritif dinatoire convivial, servi sur de grandes tablées, dans une ambiance chaleureuse et propice aux belles rencontres.

Au menu :

– Un apéritif dinatoire gourmand composé de bouchées salées et sucrées à base de plantes sauvages comestibles

– Une boisson parfumée aux cueillettes sauvages

– Du vin et de la bière bio à acheter sur place (prévoyez la monnaie)

On vous propose de venir chacun / chacune avec un petit cadeau à offrir à un-e autre participant ! Ce cadeau devra être à moins de 5€ et sur le thème des plantes : une graine, un livre, une tisane, une surprise naturelle… On laisse libre cours à votre imagination.

Les places sont limitées, réserve vite sur : [https://www.billetweb.fr/banquet-sauvage-de-noel](https://www.billetweb.fr/banquet-sauvage-de-noel)

Où se déroule le banquet ? Au sein de l’espace des Anciennes Cartoucheries à Rennes (avenue Jules Maniez, ligne B – arrêt La Courrouze)

Quel est le tarif? L’entrée est à 20€ et comprends les bouchées apéritives à base de plantes sauvages ainsi qu’une boisson sans alcool à base de plantes sauvages. Vous trouverez sur place, vins et bières bio à acheter en plus, amenez de la monnaie !

Comment je peux m’inscrire ? Les inscriptions pour le banquet se font ici : [https://www.billetweb.fr/banquet-sauvage-de-noel](https://www.billetweb.fr/banquet-sauvage-de-noel)

Par Chemins est l’école des plantes sauvages comestibles à Rennes et en Bretagne. À travers une journées immersive, un atelier de cuisine gastronomique ou une sortie en balade, on vous emmène découvrir toutes les belles facettes des plantes sauvages comestibles qui nous entourent.

Les Anciennes Cartoucheries (Rennes, métro ligne B arrêt La Courrouze) avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine