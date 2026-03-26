BANQUET SOLIDAIRE REFLEURIR LES CORBIÈRES

49 avenue de Talairan Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Saint Laurent de la Cabrerisse célèbre les saveurs et la convivialité des Corbières !

La Distillerie de Saint Laurent de la Cabrerisse organise un banquet solidaire pour Refleurir les Corbières et soutenir les vignerons touchés par les incendies. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les vins et produits locaux dans une ambiance chaleureuse et généreuse, tout en soutenant une belle initiative.

Au menu Tapas, Strogonoff, crumble & vins locaux

Réservations en ligne. Places limitées.

Un événement co-organisé par la Maison des vins du Languedoc, Languedoc AOP, AOC Corbières, la mairie de Saint Laurent et soutenu par des fonds Européens.

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49 avenue de Talairan Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie

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English :

Saint Laurent de la Cabrerisse celebrates the flavours and conviviality of the Corbières!

The Distillerie de Saint Laurent de la Cabrerisse is organizing a solidarity banquet to Refleurir les Corbières and support the winegrowers affected by the fires. A unique opportunity to discover or rediscover local wines and products in a warm and generous atmosphere, while supporting a wonderful initiative.

On the menu: Tapas, Strogonoff, crumble & local wines

Online booking. Places limited.

An event co-organized by: Maison des vins du Languedoc, Languedoc AOP, AOC Corbières, Saint Laurent town council and supported by European funds.

L’événement BANQUET SOLIDAIRE REFLEURIR LES CORBIÈRES Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois