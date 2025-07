Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance

Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance vendredi 18 juillet 2025.

Banquet spectacle médiéval

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Pour un soir, vous êtes les hôtes de Bérenger de Roquefeuil qui vous propose un repas en 4 services dans la plus pure tradition médiévale, animé par des musiciens, un acrobate, jongleur, cracheur de feu et autres surprises.

Réservation obligatoire.

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lagedepierre47@gmail.com

English : Banquet spectacle médiéval

For one evening, you are the host of Bérenger de Roquefeuil who offers you a 5-course meal in the purest medieval tradition, hosted by musicians, an acrobat, juggler, fire eater and other surprises.

Mandatory reservation.

German : Banquet spectacle médiéval

Für einen Abend sind Sie Gastgeber von Bérenger de Roquefeuil, der Ihnen ein 4-Gänge-Menü in der reinsten mittelalterlichen Tradition serviert, das von Musikern, einem Akrobaten, Jongleur, Feuerspucker und anderen Überraschungen begleitet wird.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Per una sera sarete ospiti di Bérenger de Roquefeuil, che vi offrirà un pasto di 4 portate nella più pura tradizione medievale, con tanto di musicisti, acrobata, giocoliere, mangiafuoco e altre sorprese.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Banquet spectacle médiéval

Por una noche, serán los invitados de Bérenger de Roquefeuil, que les ofrecerá una cena de 4 platos en la más pura tradición medieval, acompañada de músicos, un acróbata, un malabarista, un tragafuegos y otras sorpresas.

Reserva obligatoria.

