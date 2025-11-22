Banquet-spectacle médiéval Château de la Mothe Vicq

Banquet-spectacle médiéval

Château de la Mothe Château de La Mothe Vicq Allier

Remontez le temps pour une soirée hors du commun ! Une soirée pour plonger dans l’ambiance du Moyen Âge, entre bonne cuisine d’antan, musique et animations.

Château de la Mothe Château de La Mothe Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 00 66 contact@lechateaudelamothe.fr

English :

Step back in time for an extraordinary evening! An evening to plunge into the atmosphere of the Middle Ages, with good old-fashioned cuisine, music and entertainment.

German :

Drehen Sie die Zeit zurück für einen außergewöhnlichen Abend! Ein Abend, an dem Sie in die Atmosphäre des Mittelalters eintauchen können, mit guter alter Küche, Musik und Unterhaltung.

Italiano :

Un salto indietro nel tempo per una serata straordinaria! Una serata per immergersi nell’atmosfera del Medioevo, con cibo, musica e intrattenimento d’altri tempi.

Espanol :

Retroceda en el tiempo y disfrute de una velada extraordinaria Una velada para sumergirse en la atmósfera de la Edad Media, con comida, música y entretenimiento a la antigua usanza.

