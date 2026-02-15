Banquet traditionnel de l’ACCA Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac

Banquet traditionnel de l’ACCA

Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac Landes

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’ACCA de Labastide d’Armagnac, vous invite à son traditionnel repas de chasse.

Inscriptions au plus tard le 22 février.

Au menu: Velouté d’asperges | Tataki de magret aux agrumes et huile de noisette mayonnaise condimentée au safran | Sauce de sanglier | Trou gascon | Rôti de biche sauce chimichurri | Écrasé de pomme de terre à la truffe | Fromage servi à l’anglaise | Verrine de liégeois gascon | Café | Armagnac.

Le tout arrosé de vin blanc et rouge des Côtes de Gascogne compris dans le menu.

Nous vous attendons nombreux !!!

Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 38 47 30

English : Banquet traditionnel de l’ACCA

The Labastide d’Armagnac ACCA invites you to its traditional hunting dinner.

Registration by February 22.

