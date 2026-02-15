Banquet traditionnel de l’ACCA Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac
Banquet traditionnel de l’ACCA Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac samedi 28 février 2026.
Banquet traditionnel de l’ACCA
Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’ACCA de Labastide d’Armagnac, vous invite à son traditionnel repas de chasse.
Inscriptions au plus tard le 22 février.
L’ACCA de Labastide d’Armagnac, vous invite à son traditionnel repas de chasse.
Au menu: Velouté d’asperges | Tataki de magret aux agrumes et huile de noisette mayonnaise condimentée au safran | Sauce de sanglier | Trou gascon | Rôti de biche sauce chimichurri | Écrasé de pomme de terre à la truffe | Fromage servi à l’anglaise | Verrine de liégeois gascon | Café | Armagnac.
Le tout arrosé de vin blanc et rouge des Côtes de Gascogne compris dans le menu.
Nous vous attendons nombreux !!!
Inscriptions au plus tard le 22 février. .
Salle des Fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 38 47 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Banquet traditionnel de l’ACCA
The Labastide d’Armagnac ACCA invites you to its traditional hunting dinner.
Registration by February 22.
L’événement Banquet traditionnel de l’ACCA Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Landes d’Armagnac