Banquet Vignobles en Scène à l’Abbaye de Pontigny Avenue de l’Abbaye Pontigny

Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : 80 EUR

2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

2025-10-18

Duo Théophile DUC & Simon BONIFACE

Le temps d’une soirée, Simon Boniface, responsable de la restauration de l’Abbaye de Pontigny et sommelier, invite aux fourneaux Théophile Duc.

Le Chef Théophile a démarré par un apprentissage Chez Paul à Rennes. Il y découvre la bistronomie, les produits de terroirs et une cuisine franche et authentique.

Il parfait son expérience dans différents établissements en France, en Suisse et en Belgique, dont Aux Crieurs de Vin (Troyes) pendant 4 ans, puis Les Petits Bouchons (Bruxelles).

En 2023, il ouvre son restaurant l’Union au cœur de la Champagne, à Essoyes.

Théophile et Simon vous concoctent un moment convivial autour d’un banquet accompagné de vins bio de l’Yonne.

Possibilité de visiter l’Abbaye avec un casque audio, véritable parcours audio guidé vivant où l’on déambule dans le domaine.

Départ 18h (1h avant le début du banquet). .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 58 lamaisondujardinier@abbayepontigny.com

